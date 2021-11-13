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Siyaset Muharrem İnce: Muhalefetin görevi budur
Siyaset

Muharrem İnce: Muhalefetin görevi budur

Partisinin Aliağa İlçe Başkanlığı'nın açılışında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Muhalefet Türkiye'de hep 'Hesap soracağız' diye muhalefet yaptı. Muhalefetin görevi hesap sormak değildir. Muhalefetin görevi proje üretmektir. Hesap sormak yargının işidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 17:54:00 - 2021-11-13 17:57:47
Muharrem İnce: Muhalefetin görevi budur

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin proje üretmesi gerektiğini söyleyerek, "Muhalefet Türkiye'de hep 'Hesap soracağız' diye muhalefet yaptı. Muhalefetin görevi hesap sormak değildir, proje üretmektir. Hesap sormak yargının işidir" dedi.

Muharrem İnce, İzmir'in Aliağa ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığını açtı. İnce, açılışta yaptığı konuşmada, kısa süre önce elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını istediklerini ve bunun gerçekleştiğini söyledi.

"Muhalefetin görevi bu değildir"

İnce, hem iktidarın hem de muhalefetin gitmesi gerektiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Toptan temizlik lazım Türkiye'ye. Hem iktidarı hem muhalefeti göndermeliyiz. Muhalefet Türkiye'de hep 'Hesap soracağız' diye muhalefet yaptı. Muhalefetin görevi hesap sormak değildir. Muhalefetin görevi proje üretmektir. Hesap sormak yargının işidir. Neden muhalefet hiç hesap soramadı biliyor musunuz? Hep palavra attı millete yıllarca muhalefet. Muhalefetin görevi iktidara geldiğinde yargıyı tarafsız, bağımsız hale getirip yargının hesap sorabilmesi için gerekli yasal zorunlulukları yerine getirmesidir. Allah'ın izniyle biz iktidar olduğumuzda elimizde ne kadar yolsuzluk dosyası varsa yargıya vereceğiz ama önce tarafsız, bağımsız, adil, hızlı ve etkin yargı düzeni kurmak için uğraşacağız."

Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kısa sürede birinci parti olacağına inandığını söyledi.

Konuşmasının ardından partisinin Aliağa İlçe Başkanlığı binasını hizmete açan İnce, ilçe esnafını ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.

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