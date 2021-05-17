Muharrem İnce Memleket Partisi üye başvurusu ne zaman başlayacak? Memleket Partisi üyeliği nasıl yapılır?

Memleket Partisi üyelik başvurusu başladı mı? CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, parti binası önünde dikkat çeken açıklamalar yaptı. İnce, parti kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını belirtti. İnce, açıklamasında şunları kaydetti: “İlk sefere mahsus olmak üzere MYK'yı genel başkan atayacak ve parti sözcümüz öğleden sonra sizinle bilgileri paylaşacak. Ben onun açıklamasına gölge düşürmemek için detay vermek istemiyorum. Ben açıklamayı yarın yapacağım. Kongre kasıma kalmaz, eylül ayında yaparız.”

Muharrem İnce Memleket Partisi üye başvurusu ne zaman başlayacak?

Muharrem İnce Memleket Partisi üye başvurusu bir kaç gün içinde alınması bekleniyor. Memleket Partisi’ne üye online olarak yapılabileceği gibi e devlet üzerinden de yapılabilir. Memleket Partisi üyeliği partinin internet sitesi üzerinden belirtilen alanlar üzerinden yapılacak. E devlet parti üyeliği iptali için tıklayın

Memleket Partisi üye nasıl yapılır?

Kimler partilere üye olabilir? Anayasa ve 2820 s. Kanun uyarınca; On sekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı, bir siyasi partiye üye olabilir. Başvuruda bulunan kişinin başka bir siyasi partide üyeliğinin bulunmaması, parti tüzük ile programlarını kabul etmesi ve üyelik aidatı ödemeyi taahhüt etmesi gerekir.

Partiye kimler üye olamaz?

2820 sayılı Kanun uyarınca;

Başka bir siyasi partide üyeliği olanlar

Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları

Devlet memurları (Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsünde olmayan görevlileri)

Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri

Silahlı Kuvvetler mensupları

Yükseköğretim öncesi kurumlarda öğrenim gören öğrenciler

Kamu hizmetlerinden yasaklılar

Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar

Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar

Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar

Terör eyleminden mahkum olanlar

Siyasi partilere üye olarak kaydedilemezler.

Yükseköğretim elemanlarının ya da öğrencilerinin siyasi partilere üye olmaları mümkündür.