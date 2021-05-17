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Siyaset Muharrem İnce Memleket Partisi logosu nasıl? Muharrem İnce parti logosu
Siyaset

Muharrem İnce Memleket Partisi logosu nasıl? Muharrem İnce parti logosu

Muharrem İnce parti logosu ile birlikte Memleket Partisi yönetim kadrosu da sorgulanıyor. CHP’den zehir zemberek açıklama yaparak istifa eden Muharrem İnce nihayet partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sundu. Peki Muharrem İnce Memleket Partisi logosu nasıl? Muharrem İnce Memleket Partisi logosunda neler var?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 16:22:00 - 2021-05-17 16:23:18
Muharrem İnce Memleket Partisi logosu nasıl? Muharrem İnce parti logosu

Muharrem İnce’nin başlattığı ”Memleket Hareketi”nin partileşme süreci tamamlandı. Kurucular Kurulu adına verilen dilekçe ile birlikte yeni partinin teşkilatlanma çalışmaları da hız kazanacak. CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin hareketine katılan Gaye Usluer de Parti Sözcüsü sıfatıyla saat 16.00'da genel merkezde açıklama yapacak. Muharrem İnce, partiye ilişkin ilk açıklamasını ise salı günü genel merkez binası önünde yapması bekleniyor. Usluer, Kurucular Kurulu toplantısının ardından alınan kararları ve Merkez Yönetim Kurulu görevlendirmelerini açıklayacak.

Muharrem İnce Memleket Partisi logosu

Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına sunulmasıyla birlikte Muharrem İnce'nin partisinin logosu da belli oldu. 

Muharrem İnce’nin partisinde kimler var?

Muharrem İnce Memleket Partisi’nde kimler var? Partinin kurucular kurulunda yer alan isimler arasında CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Gaye Usluer yer alırken, iş insanları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner ile gazeteci Şaban Sevinç de partideki tanınmış isimler oldu.

Memleket Partisi genel merkez binası

 

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