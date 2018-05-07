Muharrem İnce, Karamollaoğlu ile görüşecek

Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinde 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olan Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek. Görüşme saat 17.30'da başlayacak.

İnce, cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve SP lideri Temel Karamollaoğlu'dan randevu talep edeceğini, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı da cezaevinde ziyarete gideceğini söylemişti.

İnce'nin ilk görüşmesi bugün Karamollaoğlu ile olacak.