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Muharrem İnce, Karamollaoğlu ile görüşecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile bugün saat 17:30'da görüşecek.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:23
Muharrem İnce, Karamollaoğlu ile görüşecek

Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinde 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olan Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek. Görüşme saat 17.30'da başlayacak.

İnce, cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve SP lideri Temel Karamollaoğlu'dan randevu talep edeceğini, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı da cezaevinde ziyarete gideceğini söylemişti.

İnce'nin ilk görüşmesi bugün Karamollaoğlu ile olacak.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:23
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Recep Tayyip
  7. Selahattin Demirtaş
  8. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • kaya güzelkaya güzel25 dk önce
    Yazıklar olsun saadet partisine.yıllardır oy verdik.şimdi yıllardır saadet partisininsavunduğu düşüncelere küfreden bir partiyle yan yana geliyor.Siyasetin içine de ettiler artık ya.
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