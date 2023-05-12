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Medya Muharrem İnce ile ilgili şok iddia! Herkesi şaşırttı! Bunu yapacak
Medya

Muharrem İnce ile ilgili şok iddia! Herkesi şaşırttı! Bunu yapacak

Yeniakit Publisher
2023-05-12 12:44:00 -
Muharrem İnce ile ilgili şok iddia! Herkesi şaşırttı! Bunu yapacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce'nin kararını değerlendiren Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk ise köşesinde dikkat çeken bir iddiaya yer verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce, ''Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım, başaramadık. 'Saraydan para aldı çekilemez' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan, bu sahte dekontlardan, bu montajlardan korktuğum falan yok.'' dedi.

İnce'nin kararını değerlendiren Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk ise köşesinde dikkat çeken bir iddiaya yer verdi. 

Öztürk, "İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Ancak 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine çekiliyorum' demedi. Bundan sonraki açıklamalarında deyip demeyeceğini bilemem ama CHP içinde bir grubu hedef almaya devam edecektir" dedi. 

 
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