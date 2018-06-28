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Muharrem İnce hakkındaki o iddiaları yalanladı!

Seçimlerde büyük hezimete uğrayan CHP'de cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hakkındaki iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 22:48
Muharrem İnce hakkındaki o iddiaları yalanladı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medyada kendisiyle ilgili yer alan bazı paylaşımlar üzerine Twitter'dan açıklamada bulundu. 

Söz konusu paylaşımların doğru olmadığını belirtenMuharrem İnce, şunları kaydetti:

"Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da cumhurbaşkanlığı seçim hesabına yapılan bağışlarla okul, yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir. Bağışlarla okul, yurt yaptırmak hukuken mümkün değildir."

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 22:48
  1. muharrem ince
  2. chp

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