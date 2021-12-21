Muharrem İnce: Faşist değilim ama...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu.

Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İnce, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler hakkında konuştu.

Suriyeli mültecilerin misafirliklerinin çok uzadığını belirten İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Misafirlikleri çok uzadı"

"Misafirlik çok uzadı, fazla oldu. Ben memleket için beka problemi görüyorum. Türkiye büyük devlet. Komşularında problem olduğunda yardım etmeli. Kadın, çocuk, genç, yaşlılara mutlaka kucak açmalı. İlla din kardeşimiz oldukları için değil, başkaları olsa yine yapılmalı.

"Cumhurbaşkanı olsam gidene kapıyı kapatırım"

Sınırın kapıları açık Ramazan-Kurban bayramında 100 bin kişi toplanıp, memleketlerine gidiyor, sonra dönüyorlar. Ben Cumhurbaşkanı olsam bayramda memleketine gidene kapıyı kapatırım bir daha geri gelemez.

"Faşist falan değilim ben"

Türkiye Cumhuriyeti hayır kurumu da değil. Biz bu ülkeyi sokakta mı bulduk?! Faşist falan değilim ben, çağdaş düşünen bir adamım. "