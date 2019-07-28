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Muharrem İnce Erdoğan'ın eleştirilerinden rahatsız oldu

24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni parti yorumunu eleştirerek "Ne zamandan beri siyasal aidiyet ümmetin bir parçası oldu?" dedi.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:30
Muharrem İnce Erdoğan'ın eleştirilerinden rahatsız oldu

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni parti yorumu eleştirdi. Twitter'dan video paylaşan İnce, "Ne zamandan beri siyasal aidiyet ümmetin bir parçası oldu?" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, sosyal medyadan bir video yayınlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir mantık olabilir mi?"

"Kötü yönetimin başı, kendi partisinden ayrılmak isteyenlere "Ümmeti bölüyorlar" suçlamasında bulunmuş. Ne zamandan beri siyasal aidiyet ümmetin bir parçası oldu? Yani AK Parti'de olan ümmetin bir parçası, ayrılmak isteyenler değil. Böyle bir mantık olabilir mi? CHP'liler, İYİ Partililer, Saadet Partililer Müslüman değil mi?"

"Asıl bölücülük budur"

"Bunları sana öğretmediler mi? Ümmet; bütün Müslüman toplumuna verilen bir ad. Milleti bölme telaşı içindesiniz. Asıl bölücü olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Müslüman ümmetini, AK Parti ümmeti haline getirmek isteyerek, ayrılmak isteyenleri ümmeti bölmekle suçlamak. Asıl bölücük budur. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'ı uyarıyorum. Üniversite diploman tartışmalı ama galiba imam hatip diploman da tartışmalı."

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ile görüşmüştü. Görüşmeye dair ayrıntıları paylaşan Erdoğan "Ben Ali Bey'in kendisine de söyledim; Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz" demişti.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:30
  1. Muharrem İnce
  2. CHP
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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