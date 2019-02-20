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Muharrem İnce DSP'ye mi geçiyor? Açıklama geldi

CHP'den çok sayıda ismin DSP'ye geçmesinin ardından gözler Muharrem İnce'ye çevrildi. Nagehan Alçı, 'Muharrem İnce DSP'nin başına mı geçiyor?' yazısında, söz konusu ihtimali DSP'li yetkililere sordu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:06
Muharrem İnce DSP'ye mi geçiyor? Açıklama geldi

CHP'den DSP'ye geçiş furyasında son olarak Muharrem İnce'nin ismi geçmeye başladı. Nagehan Alçı, bu ihtimali DSP'li yetkililere sorduğunda olumsuz yanıt aldığını açıkladı.

Nagehan Alçı'nın yazısı şöyle:

CHP’den DSP’ye geçişler arttıkça kulisler kaynamaya başladı. Malum CHP ve muhalefet denince akla Muharrem İnce geliyor. Dün bana başta canlı yayında Ebru Baki olmak üzere birçok kişi aynı soruyu sordu: “Acaba CHP’de aradığını bulamadığı için Muharrem İnce de DSP’ye mi gidecek? Genel Başkan mı olacak?”

Ben bu sorunun cevabını iki tarafta da aradım. Önce DSP. Zira diyelim İnce gitmek istedi, DSP buna nasıl bakar?

"İnce'den 4-5 kat donanımlı isimler var"

Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel çok açık bir şekilde olumsuz yanıt verdi:Muharrem İnce’yi Muharrem İnce yapan DSP değil. Üstelik bizim kendi kadrolarımızda Muharrem İnce’nin 4-5 katı daha donanımlı isimler var.”

CHP’nin ileri gelenlerine sorduğumda ise “Gitmez. CHP’yi bırakmaz. Onun amacı CHP içinde iktidar olmak. Meydanı hiç Kılıçdaroğlu’na bırakır mı?” dediler.

Zaten İnce’nin 31 Mart sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı için kurultay zorlayacağı partinin içinde artık bir sır değil. Herkes her yerde bunu konuşuyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:06
  1. Muharrem İnce
  2. DSP

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  • AydınAydın10 dk önce
    KK gittikten sonra kongrede aday olup yuvaya döndük falan demeyeceksiniz. CHP miyadını çoktan doldurdu. Bulunduğunuz yerde siyaset yapıp CHP yi müzeye kaldıracaksınız. Değilse CHP nin başına geçseniz bile aynı oyda çakılırsınız. CHP ile toplum arasında doku uyuşmazlığı. Görün artık bunu yahu!

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