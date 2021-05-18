Muharrem İnce bir öyle bir böyle! HDP sözleri güldürdü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkez binası açılışında önemli açıklamalar yaptı. Birçok konu hakkında konuşan İnce'nin HDP'yi kast ederek söylediği sözler ise dikkat çekti.

"Terörle arasına mesafe koymayanı istemiyoruz"

İnce sözlerinde terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'yi kast ederek ederek, HDP ile arasına mesafe koymayanları yanlarında istemediklerini söyledi. İnce "Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. 85 milyonu buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ben HDP terörist partidir demem"

Ancak HDP'ye yönelik bu sözleri sarf eden Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ben HDP terörist partidir demem” diyerek, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye Millet İttifakı'na olan destekleri için teşekkür etmişti. İnce'nin şimdi HDP'ye yönelik bu sözleri vatandaşlara inandırıcı gelmedi.

Logo eleştirilerine cevap

İnce, logonun çalıntı olduğuna yönelik eleştirilere ise "Onlarınki de, sizinki de yuvarlak diyorlar. İnsan kafasını kare mi çizelim" ifadelerini kullandı. İnce, logonun 7 bölge insanının kucaklaşmasını temsil ettiğini belirtti.