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Sosyal Medya Muharrem İnce Bediuzzaman Hazretleri'ni hedef aldı!
Sosyal Medya

Muharrem İnce Bediuzzaman Hazretleri'ni hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2024-03-24 22:49:00 - 2024-03-24 23:20:51

Asrın alimi Said Nursi Hazretleri vefatının sene-i devriyesinde dualarla yad edilirken, nasipsizler tarafından ise hedef alındı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bediüzzaman Hazretleri'ne hakaret etti.

İnce Said Nursi Hazretleri için "hain" dedi.

İnce şunları söyledi:

"CHP'lilere sesleniyorum. Bak, Said Nursi haindir. Atatürk tartışılmazımızdır. Terörle hiç işimiz olmaz."

İnce'nin çirkin sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.
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