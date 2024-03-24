Muharrem İnce Bediuzzaman Hazretleri'ni hedef aldı!
Asrın alimi Said Nursi Hazretleri vefatının sene-i devriyesinde dualarla yad edilirken, nasipsizler tarafından ise hedef alındı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bediüzzaman Hazretleri'ne hakaret etti.
İnce Said Nursi Hazretleri için "hain" dedi.
İnce şunları söyledi:
"CHP'lilere sesleniyorum. Bak, Said Nursi haindir. Atatürk tartışılmazımızdır. Terörle hiç işimiz olmaz."
İnce'nin çirkin sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.
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