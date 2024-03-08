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Siyaset Muharrem İnce alay konusu oldu
Siyaset

Muharrem İnce alay konusu oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-08 16:12:00 -
Muharrem İnce alay konusu oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Ardahan’da sandalye üstünde bir avuç kalabalığa seslenmesi gündem oldu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de yerel seçimler kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. İnce'nin son durağı Ardahan oldu.

Çıldır ilçesine giden Muharrem İnce, ilçe merkezinde konuşma yaptı. Ancak yeterli bir katılım yoktu ve İnce konuşmasını sandalye üzerinde gerçekleştirerek halka hitap etti. Konuşmasından kareler, sosyal medyada gündem oldu.

İnce, CHP'den ayrıldıktan sonra kendi partisini kurdu. Geçtiğimiz genel seçim sürecinde seçime kısa süre kala, adaylıktan çekildi. Ardından yerel seçimler için harekete geçti ancak etkili olamadı. Herhangi bir ittifaka da katılmayan İnce, birlikte yol yürüdüğü CHP'li isimleri sık sık hedef alan açıklamalarda bulunuyor.


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Akıllara Abdüllatif Şener geldi

Muharrem İnce’nin görüntüsü akıllara AK Parti’den ayrıldıktan sonra dikiş tutturamayan Abdüllatif Şener’i getirdi. Şener de CHP’den Konya milletvekili olduktan sonra halktan hiçbir karşılık bulamamış, bir seçim çalışması sırasında etrafına kimseyi toplayamamış, buldukları bir taburenin üstünde konuşmak zorunda kalmıştı. 

Bir diğer konuşmasını ise Şener, kıraathaneden altıkları iki küçük masayı yan yana koyarak gerçekleştirmek zorunda kalmıştı. 

 

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