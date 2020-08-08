Muharrem ayı orucu ne zaman?
Muharrem ayı orucu ne zaman tutulacak? Bilindiği gibi hicri yılbaşı muharrem ayının ilk günüdür. Bolluk ve bereket ayı olarak ifade edilen muharrem ayının başlamasına az bir süre kaldı. Milyonlarca kişi muharrem ayının ne zaman başlayacağını, muharrem ayı orucunun ne zaman tutulmaya başlayacağını araştırıyor.
Kurban bayramının ardından gözler muharrem ayına yani hicri yılbaşına çevrildi. Pek çok vatandaş muharrem ayının kaçıncı günü oruç tutulması gerektiğini araştırmaya başladı.
Muharrem ayı orucu ne zaman?
Muharrem ayı bu sene 20 Ağustos Perşembe günü başlayacak. Aşure günü ise muharrem ayının 10. Günü yani 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek. Muharrem ayı orucunun aşure günü tutmak sünnettir.
Muharrem ayının faziletleri nelerdir?
Aşure günü oruç tutmak farz değil sünnettir. Muharrem kelimesinin anlamı hürmet edilen demektir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) muharrem ayının bereket ayı olduğunu nitelemiştir.