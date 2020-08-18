Muharrem Ayı ne zaman? Muharrem Ayı ne zaman başlıyor?

2020 yılında Muharrem Ayı 20 Ağustos’ta başlayacaktır. İslam dünyası açısından Muharrem ayı hem mübarek hem de ibretlik olayların yaşandığı bir aydır. Muharrem ayında tutulan oruç, Ramazan ayından sonra tutulan oruçtan sonra en kıymetli oruç olarak görülmekte. Muharrem ayı ibadetleri de yine Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir.

Aşure ne zaman?

Diyanet takvimine göre, aşure günü hangi gün olduğu merak ediliyor. Muharrem ayının onuncu günü aşure olarak kabul edilmekte. Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi gününe denk gelmekte. Muharrem ayı orucunun tutulmasını bizzat Peygamber Efendimiz tavsiye etmiştir. Peygamberimiz, yahudilere benzememek için Muharrem ayı orucuna ilişkin şu tavsiyede bulunmuştur. Muharrem ayının 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

Aşure günü neler yaşandı? Aşure günü hangi olaylar oldu?

Muharrem ayının onuncu günü yani aşure gününde meydana gelen bazı olaylar şunlardır:

İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem a.s.’ın cennetten kovulmasıyla birlikte dünyaya gönderildi. Hz Adem hatasını anladı ve Allah’tan kendisinin tövbesini talep etti. Bunun için çokça dua etti. Hz. Adem’in tevbesi Aşure günü kabul edildi.

Hz. İdris Aleyhisselam’ın göğe çıkarılması yine aşure gününde ceryan etti. Hz. Nuh Aleyhisselam’ın gemisi tufandan kurtularak aşure günü Cudi Dağı’na oturdu. Hz Nuh Aleyhisselam da şükür için yine aşure gününde oruç tutmuştur.

Peygamberimizin (s.a.v) soyundan geldiği Hz. İbrahim Aleyhisselam’ın Aşure gününde dünyaya teşrif etmiş ve yine Aşure gününde Hz İbrahim’e “Halîlullah” sıfatına nail olmuş ve Hz İbrahim Nemrut’un ateşinden yine bu günde kurtulmuştur.

Kardeşlerinin kuyuya attığı Hz. Yusuf Aleyhisselam, aşure günü kuyudan çıkartılmış ve Süleyha’nın hapise attığı Hz. Yusuf aşure günü zindandan çıkmıştır. Hz. Eyüp Aleyhisselam aşure günü tüm hastalıklarından temizlenmiştir. Hz. Yunus Aleyhisselam da balığın karnından aşure günü kurtulmuştur. Hz. İsa Aleyhisselam aşure günü doğmuş ve yine aşure günü göklere çıkarılmıştır.