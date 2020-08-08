Kurban ayının ardından gözler hicri yılbaşına yani muharrem ayına çevrildi. Milyonlarca kişi muharrem ayı ne zaman, muharrem ayı ayın kaçına denk geliyor sorularının cevaplarını araştırır oldu. İşte, detaylar.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2020

Zilhicce ayının ardından gözler muharrem ayına çevrilir. Milyonlarca vatandaş ham muharrem ayının hem de aşure gününün hangi güne denk geleceğini araştırmaya başladı. Muharrem ayı yani hicri yılbaşı 20 Ağustos 2020’de idrak edilecek. Aşure günü ise 29 Ağustos Cumartesi günü…

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