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İSLAM

Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2020

Muharrem ayı ayın kaçında başlıyor 2020 | Muharrem ayı yani hicri yılbaşına kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar hicri yılbaşı ne zaman, muharrem ayı ne zaman başlıyor, aşure günü ayın kaçında 2020, muharrem ayında hangi ibadetler yapılmalı konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 15:22:00 -
Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2020

Kurban ayının ardından gözler hicri yılbaşına yani muharrem ayına çevrildi. Milyonlarca kişi muharrem ayı ne zaman, muharrem ayı ayın kaçına denk geliyor sorularının cevaplarını araştırır oldu. İşte, detaylar.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2020

Zilhicce ayının ardından gözler muharrem ayına çevrilir. Milyonlarca vatandaş ham muharrem ayının hem de aşure gününün hangi güne denk geleceğini araştırmaya başladı. Muharrem ayı yani hicri yılbaşı 20 Ağustos 2020’de idrak edilecek. Aşure günü ise 29 Ağustos Cumartesi günü…

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Aşure günü ne zaman 2020
Aşure günü ne zaman 2020

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Aşure günü ne zaman 2020

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