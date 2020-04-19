Muhammet Emin Canik: Arjantin'de karantinada yeni bir yönteme geçildi
Gazeteci Muhammet Emin Canik, yeniakit.com.tr'de canlı yayında soruları cevaplandırdı. Canik, "Arjantin'de karantinada yeni bir yönteme geçildi." dedi.
Dünyanın dört bir köşesinde koronavirüsle mücadele sürüyor. Güney Amerika kıtasının güney kesiminde, And Dağları ve Atlas Okyanusu arasında bulunan Arjantin’e uzanıyoruz. Koronovirüsle mücadelede Arjantin’de yaşanan son gelişmeleri Gazeteci Muhammet Emin Canik, yeniakit.com.tr’nin canlı yayınında anlattı.
Gazeteci Mehmet Özmen canlı yayında sordu, Anadolu Ajansı Arjantin Temsilcisi Gazeteci Muhammet Emin Canik oradaki gelişmeleri anlattı.
Koronavirüsün Arjantin'deki etkilerini anlatan Canik, "Karantinada yeni bir yönteme geçildi. Yarından itibaren 'yönetilen karantina' adı verilen bazı sektörler iş hayatına yine bazı kısıtlamalarla geri dönecek." ifadelerini kullandı.