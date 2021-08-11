“Muhammen bedel belirlenmesinde uluslararası kriterler esas alınmıştır”

TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün ihalesine ilişkin gündeme gelen iddialara, sitesinde yayımladığı bilgilendirme notuyla cevap verdi.

TSKB örevlendirildi

Sürat Kargo ve Sürat Lojistik’in satışa esas değerinin tespit edilmesi amacıyla başlatılan değerleme sürecinde, işletme değerinin tespiti amacıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, banka tarafından raporun Aralık 2020’de hazırlandığı, her iki şirket için tespit edilen 323 milyon 955 bin liralık değer dikkate alınarak, muhammen bedel olarak 325 milyon lira belirlendiği bildirildi. TMSF kayyumundaki şirketlerin satışı konusunda Fon Kurulu’nun karar verdiği belirtilen açıklamada, Sürat Kargo için satış kararına ilişkin işlemler anlatıldı. Açıklamada, Sürat Kargo ihalesi için 16 yatırımcı tarafından 5 bin lira olan şartname bedeli yatırıldığı ve ihale şartnamesinin satın alındığı kaydedilerek, şirket isimlerine dair bilgilere yer verildi.

11 yatırımcı bilgi aldı

Açıklamada, şartname satın alan yatırımcılardan 11’inin bilgi odası sürecine dahil olduğu ve kendilerinden gelen soru ve bilgi talebinin cevaplandığı bildirildi. Bilgi odasını kullanmaya veya kullanmamaya dair takdirin yatırımcıların kararı olduğu, bu konuda TMSF’nin herhangi bir inisiyatif veya yükümlülük almadığı aktarıldı. Açıklamada, ihale dosyası alan firmalardan sadece Senyap Gayrimenkul İşletme Kooperatifi’nin ihale sürecinin ertelenmesini talep ettiği, başka bir yatırımcıdan böyle bir istek gelmediği kaydedildi. Bu firmanın 2 Temmuz’da ihale şartnamesi satın aldığı, 9 Temmuz’da bilgi odası sürecine dahil olduğu belirtilen açıklamada, “(Bu nedenlerle) İlgili mevzuat hükümleri ve satış ilanı doğrultusunda gerek ihale evraklarının hazırlanması gerekse inceleme süreci için tüm yatırımcıların ihtiyaç duyacağı kadar sürenin tanınmış olması, diğer yatırımcılarca da süreçten yoğun bir şekilde yararlanılıyor olması nedenleriyle mevcut ihale sürecine devam edileceği hususu firmaya bildirilmiştir” denildi.