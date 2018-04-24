Muhammed Salah, Cengiz Ünder'i üzüyor
Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah'ın forma giydiği Liverpool ile milli yıldızımız Cengiz Ünderli Roma karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk yarı İngiliz ekibinin 2-0'luk üstünlüğüyle sona erdi.24 Nisan 2018 Salı 22:43
Muhammed Salah fırtınası Şampiyonlar Ligi'ni de vurdu. İngiliz ekibi Liverpool Salah'ın attığı 2 golle ilk yarıyı önde kapadı.
LİVERPOOL 2-0 ROMA
GOL: 35' Salah, 45' Salah
İlk yarı sonucu: 2-0
STAT: Anfield Road
SAAT: 21:45
HAKEM: Felix Brych
YAYIN: TRT 1
İLK 11'LER
Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Oxlade, Salah, Firmino, Sadio Mane.
Roma: Alisson, Manolas, Fazio, Juan Jesus, Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov, Nainggolan, Cengiz Ünder, Dzeko
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