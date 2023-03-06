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Gündem Muhammed Nur Nahya'nın altılı masa skeci gündem oldu! Meral Akşener sahnesi çok fena
Gündem

Muhammed Nur Nahya'nın altılı masa skeci gündem oldu! Meral Akşener sahnesi çok fena

Sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'nın İyi parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dağıttığı 6'lı masa skeci gündem oldu. Nahya, skecin sonunda Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 11:30:00 - 2023-03-06 11:36:08

Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin güdümündeki 6'lı masadaki cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılan kavgalar İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ayrılık açıklamasıyla farklı bir boyuta geçti.

Beklenen sonu, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. 6'lı masa artık milletin iradesini temsil etmiyor. 6'lı masa bir noter masasına dönüşmüştür" ifadeleriyle açıklayan Akşener masadan resmen ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan Akşener'in masadan ayrılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, Altılı Masa'yla ilgili bir skeç yayınladı.

“Cumhurbaşkanı 6'lı masayı kontrol ediyor” başlığıyla paylaşılan skeç kısa sürede en çok izlenenler arasında yerini aldı. Skecin sonunda Meral Akşener'e, "Gelmemek için o kadar çok neden saydım ama anladım ne kadar çok gelmek istediğimi" repliği verilmesi dikkat çekti.

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