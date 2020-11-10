Muhammed İkbal rahmetle anılıyor
Pakistan’ın milli şairi ve İslam düşünürü Muhammed İkbal, 143’üncü doğum gününde ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle anılıyor.
Pakistan’da 1877’de doğan İkbal, doğum günü olan 9 Kasım’da ülke genelinde hayatının, ülkenin bağımsızlık mücadelesindeki rolünün, şairliği ve düşünürlüğünün ele alındığı çeşitli sosyal etkinliklerle yad ediliyor. Devlet erkanı ve sevenlerinin katılımıyla Kur’an-ı Kerim okunan İkbal’in mezarında, gün boyu ziyaretler yapılıyor. İkbal’in Sialkot’ta doğduğu ev de ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.