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Muhammed Emin Yıldırım’ın babası ‘Hacı Hulusi’ amca toprağa verildi

Siyer Vakfı kurucusu ve araştırmacı-yazar Muhammed Emin Yıldırım’ın önceki gün Hakk’a yürüyen babası Hacı Hulusi Yıldırım, ebediyete uğurlandı.

10 Mart 2019 Pazar 11:08
Muhammed Emin Yıldırım’ın babası ‘Hacı Hulusi’ amca toprağa verildi

 Haber Merkezi 

Siyer Vakfı kurucusu ve araştırmacı-yazar Muhammed Emin Yıldırım’ın önceki gün Hakk’a yürüyen babası Hacı Hulusi Yıldırım, ebediyete uğurlandı. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede son nefesini vererek Rahman’a kavuşan Hacı Hulusi Yıldırım için Başakşehir’de cenaze töreni düzenlendi. Muhammed Emin Hoca ve diğer aile fertleri taziyeleri kabul etti. Başakşehir 4. Etap Selman-ı Farisi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım’ın naaşı sevenlerinin gözyaşları arasında Başakşehir’de toprağa verildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:08
  1. Siyer Vakfı
  2. araştırmacı-yazar Muhammed Emin Yıldırım
  3. Hacı Hulusi Yıldırım
  4. Başakşehir
  5. Muhammed Emin Hoca
  6. Başakşehir 4. Etap Selman-ı Farisi Camii

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