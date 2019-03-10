Muhammed Emin Yıldırım’ın babası ‘Hacı Hulusi’ amca toprağa verildi Siyer Vakfı kurucusu ve araştırmacı-yazar Muhammed Emin Yıldırım’ın önceki gün Hakk’a yürüyen babası Hacı Hulusi Yıldırım, ebediyete uğurlandı.

Haber Merkezi Siyer Vakfı kurucusu ve araştırmacı-yazar Muhammed Emin Yıldırım’ın önceki gün Hakk’a yürüyen babası Hacı Hulusi Yıldırım, ebediyete uğurlandı. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede son nefesini vererek Rahman’a kavuşan Hacı Hulusi Yıldırım için Başakşehir’de cenaze töreni düzenlendi. Muhammed Emin Hoca ve diğer aile fertleri taziyeleri kabul etti. Başakşehir 4. Etap Selman-ı Farisi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım’ın naaşı sevenlerinin gözyaşları arasında Başakşehir’de toprağa verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.