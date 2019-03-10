Muhammed Emin Yıldırım’ın babası ‘Hacı Hulusi’ amca toprağa verildi
Siyer Vakfı kurucusu ve araştırmacı-yazar Muhammed Emin Yıldırım’ın önceki gün Hakk’a yürüyen babası Hacı Hulusi Yıldırım, ebediyete uğurlandı.10 Mart 2019 Pazar 11:08
Haber Merkezi
Siyer Vakfı kurucusu ve araştırmacı-yazar Muhammed Emin Yıldırım’ın önceki gün Hakk’a yürüyen babası Hacı Hulusi Yıldırım, ebediyete uğurlandı. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede son nefesini vererek Rahman’a kavuşan Hacı Hulusi Yıldırım için Başakşehir’de cenaze töreni düzenlendi. Muhammed Emin Hoca ve diğer aile fertleri taziyeleri kabul etti. Başakşehir 4. Etap Selman-ı Farisi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım’ın naaşı sevenlerinin gözyaşları arasında Başakşehir’de toprağa verildi.
YORUM YAZ