Muhammed Emin Yıldırım'ın acı günü
Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım'ın babası Hacı Hulusi Yıldırım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yıldırım'ın cenazesi dualarla toprağa verildi.09 Mart 2019 Cumartesi 18:12
Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım'ın babası Hacı Hulusi Yıldırım Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Yıldırım'ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Başakşehir 4.Etap Selman-ı Farisi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Merhum Yıldırım'ın cenaze namazını oğlu Muhammed Emin Yıldırım kıldırdı.
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