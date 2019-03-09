Muhammed Emin Yıldırım'ın acı günü Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım'ın babası Hacı Hulusi Yıldırım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yıldırım'ın cenazesi dualarla toprağa verildi.

Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım'ın babası Hacı Hulusi Yıldırım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yıldırım'ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Başakşehir 4.Etap Selman-ı Farisi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Merhum Yıldırım'ın cenaze namazını oğlu Muhammed Emin Yıldırım kıldırdı.

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