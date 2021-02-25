Muhammed bin Selman kimdir? Muhammed bin Selman’ın yaşı kaç?

Muhammed bin Selman 31 Ağustos 1985'te doğdu. O zamanlar Prens olan Kral Selman'ın üçüncü eşi Fahdah bin Felah bin Sultan'ın en büyük oğlu. Sadece tek bir eşi var ve iki kızı ile iki oğlu bulunuyor. Suudi prenslerinin çoğunun aksine eğitimini Suudi Arabistan'da tamamladı. Başkent Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi'nde hukuk eğitimini tamamlamasının ardından bir devlette bir dizi kuruluşta çalıştı. 2009 yılında o zamanlar Riyad'ın Valisi olan babasının özel danışmanı olarak atandı.

Muhammed bin Selman kimdir?

Suudi Arabistan kralı olan Selman bin Abdülaziz'in 6'ncı oğlu olarak 31 Ağustos 1985'te, başkent Riyad'da dünyaya geldi. Annesi Selman'ın 4 eşlerinden biri olan Prenses Fahda bint Falah bin Sultan bin Haslin, Ajman Kabilesi’nin lideri Rakan bin Haslin’in torunu. Eğitimini Riyad'daki okullarda alan bin Selman, liseyi Suudi Arabistan'ın en başarılı ilk 10 öğrencisi arasında tamamladı. Üniversite eğitimini de Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde derece ile bitirdi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Muhammed bin Selman önce ticari faaliyetlere başladı. Birden çok şirket kuran genç isim, babasının 48 yıl boyunca emirliğini yaptığı Riyad bölgesindeki bazı sivil toplum kuruluşlarında (STK) görev aldı. Bu kapsamda Riyad Rekabet Konseyinin genel sekreterliği görevini yürüttü. Kral Abdülaziz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Al Bir Derneği Mütevelli Heyeti üyesi oldu.

Siyaset hayatına 2007’de Bakanlar Kurulunda 2 yıl boyunca yürüttüğü tam zamanlı danışman görevi ile adım attı. Bin Selman 2009'da Riyad Emiri görevini yürüten babasının özel danışmanı oldu. O sırada yarı zamanlı olarak Bakanlar Kuruluna 2013’e kadar danışmanlık yapmaya devam etti. Babası Selman bin Abdülaziz'in 2012'nin haziran ayında veliaht seçilmesinden sonra babasının danışmanlığının yanı sıra ofis özel kalemi ile özel işlerini yürütme görevlerini de yerine getiren bin Selman, 2013'ün mart ayında Kraliyet kararnamesi ile "Bakan" düzeyinde ataması yapılarak babasının resmi danışmanı ve ofis müdürü tayin edildi. Aynı tarihte bin Selman, diğer görevlerine ek olarak Savunma Bakanı Ofis Müdürü olarak da görevlendirildi.

Muhammed Bin Selman evli mi?

Bin Selman 2014'ün nisan ayında yayımlanan Kraliyet kararnamesi ile Bakanlar Kurulu üyeliği ve Devlet Bakanlığına getirildi. 2015’in nisan ayında İkinci Veliaht Prensi olarak atandı. Amcasının oğlu Muhammed bin Nayef'in azledilmesinden sonra 2017'nin haziran ayında Veliaht Prens oldu. 2008’de amcasının kızı Sara bint Meşhur bin Abdülaziz Al Suud ile evlenen Muhammed bin Selman’ın 4 çocuğu var; Selman, Meşhur, Fahda ve Nura.

2018’de Paris’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, gelecekte resmi görevler sırasında eşinin kendisine eşlik edip etmeyeceği yönündeki soruya MBS, eşinin siyaset ortamının baskısından uzak durmayı tercih ettiği, çocuklarının normal bir hayat sürdürmelerini istediği yanıtını vermişti.

Muhammed Bin Selman hangi görevlerde bulundu?

Bin Selman'ın yönetimdeki gerçek atılımını yaptığı dönem ise babası Selman'ın 23 Ocak 2015'te Kral koltuğuna oturmasıyla başladı. Aynı gün Savunma Bakanlığı görevine atanan bin Selman, kurucu lider Kral Abdülaziz'in Savunma Bakanlığı görevine getirilen ilk torunu olarak ön plana çıktı. Aynı gün çıkan diğer kararnameler ile bin Selman, Kraliyet Divanı Başkanı ve Kral Selman'ın özel danışmanı görevlerine getirildi.

Savunma Bakanlığı görevine atandığı dönemde henüz 30 yaşında olan bin Selman'ın, Suudi Arabistan'da bu Bakanlığa atanan en genç kişi olmasının yanı sıra halihazırda dünyadaki savunma bakanlarının da en genci olduğu ifade ediliyor.

Suudi Arabistan'da daha önce Emir Sultan bin Abdülaziz bin Suud 31 yaşındayken Savunma Bakanı olarak atanmış, 2011 yılında vefat edinceye kadar yarım yüzyıl bu görevde kalmıştı.

Muhammed Bin Selman Suudi Arabistan kralı olacak mı?

Kral Selman, 29 Nisan 2015'te yayımladığı kraliyet kararnamesiyle oğlu Muhammed'i Savunma Bakanlığı görevinin yanı sıra İkinci Veliaht Prensi ve Bakanlar Kurulu Başkanı İkinci Yardımcılığına getirdi. Bu atama ile 30'lu yaşlardaki Muhammed, Suudi Arabistan'ın en önemli sayılan birkaç koltuğunda birden tek başına oturmaya başladı. 2030 Vizyonu ile ekonomi ve iç politika alanında da önemli çalışmalar yürüten bin Selman, gerçekleştirdiği dış ziyaretler ve babasının verdiği özel görevlerle konumunu gün geçtikçe güçlendirdi.

Muhammed Bin Selman’ın karanlık yüzü

Bin Selman, Savunma Bakanlığı görevine getirilmesinden sadece 2 ay sonra, 26 Mart 2015'te başlayan ve hala devam eden, yaklaşık 10 ülkeyi barındıran ve başını Suudi Arabistan'ın çektiği koalisyon ülkeleri ile Yemen'deki İran destekli Şii Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı silahlı güçlere karşı yürütülen operasyonu yöneten Bakan olarak biliniyor. Yemen’deki savaş binlerce sivilin ölmesine neden olurken, İran destekli Husileri ele geçirdikleri bölgelerden çıkarma hedefinden hala uzak bir noktada. Operasyondan önce bile dünyanın en fakir ülkeleri arasında sayılan Yemen’de açlık krizi savaştan sonra ülkenin birçok bölgesini sardı. Operasyonun başını çeken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen’de insan hakları ihlalleri işlemekle suçlandıktan sonra, dünya çapında bu ülkelere silah satışının durdurulması için çok sayıda kampanya başlatılmıştı.

Muhammed Bin Selman’ın, Muhammed bin Zayed ile kirli ilişkisi

Muhammed bin Selman’ın, komşu Birleşik Arap Emirlikleri’nin fili yöneticisi Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed (MBZ) ile yakın bir ilişkisi var. ABD’deki Barack Obama yönetimiyle yıldızı barışmayan MBZ, alternatif bir güçlü müttefik arayışına girerek Suud ailesinin genç ismi MBS ile ilişkisini geliştirdi. Aynı yazıda, Suud rejiminin resmi mezhebi sayılan Vahhabiliği “tehlike” olarak nitelediği aktarılan MBZ’nin ABD’li James Jeffrey ile yaptığı konuşmada, alternatiflerin daha kötü olacağından dolayı Suud rejiminin değiştirilmemesi, bunun yerine Suud Kraliyet ailesine kendisini değiştirmesi için yardım edilmesi gerektiğini söylediği ifade ediliyor. Bu perspektiften hareket eden MBZ, eskiye dayanan bir düşmanlık ilişkisi olduğu Muhammed bin Nayef'in yerine Suudi Arabistan’ı değiştirme arzusu olan genç Prens MBS’yi desteklemeye başladı. Muhammed Bin Zayed ve Muhammed bin Selman’ın Türkiye düşmanlıkları biliniyor.