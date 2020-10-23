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Aktüel Muhammed bebeğin yüzünü güldürdük
Aktüel

Muhammed bebeğin yüzünü güldürdük

Suriye’nin İdlib ilinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Türkiye’ye getirilen, doğuştan bacak ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebek, protez bacaklarıyla İdlib’e döndü.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 22:10:00 -
Muhammed bebeğin yüzünü güldürdük

Ailesiyle 1 Eylül’de Türkiye’ye getirilen İdlibli Muhammed bebek, Ankara’da gerekli tetkiklerin ardından protez bacaklarına kavuştu.

Minik Muhammed’in babası Halit Mısaytıf, “İdlib’e döndük, tedavinin ilk aşaması tamamlandı. İlerleyen günlerde tekrar Türkiye’ye geçerek süreç tamamlanacak. Türkiye hükümetine, AFAD’a ve Anadolu Ajansına (AA) yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca bu süreçte bize destek olan ve bizi evinde (7 Eylül’de) misafir eden Sayın Emine Erdoğan’a da teşekkür ediyorum.”
Mısaytıf, Türk halkının kendilerini çok iyi karşıladığını belirterek “Muhammed’in yapay bacaklarına alışması için bu protez takımını taktılar. İlerleyen dönemde inşallah üzerinde yürüyebileceği başka bir protez takılacak” diye konuştu. Muhammed’i yeni haliyle gören çocukların gelip onunla oynamaya başladığını anlatan baba Mısaytıf, “Muhammed artık gülüyor. Kendini normal çocuklar gibi hissediyor” dedi.

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