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Spor

Muhammed Ali’nin hayatını anlatan belgesel, ölüm yıl dönümünde TRT Spor’da

Boks tarihinin en büyük sporcularından Muhammed Ali’nin hayat hikayesini anlatan “I Am Ali” belgeseli, 3 Haziran Çarşamba günü TRT Spor’da yayınlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:55:40 -
Muhammed Ali’nin hayatını anlatan belgesel, ölüm yıl dönümünde TRT Spor’da

Boks tarihinin en büyük sporcularından Muhammed Ali’nin hayat hikayesini anlatan “I Am Ali” belgeseli, 3 Haziran Çarşamba günü TRT Spor’da yayınlanacak.


Efsane boksör Muhammed Ali’nin hayatına ilişkin detayların anlatıldığı “I Am Ali” (Ben Ali) belgesel filmi, başarılı sporcunun 4. ölüm yıl dönümünde 3 Haziran Çarşamba günü saat 23.00’de TRT Spor ekranlarında izleyicilerle buluşacak. 3 Haziran 2016 tarihinde vefat eden Muhammed Ali’nin yaşamının anlatıldığı belgesel, 2014 yılında vizyona girmiş ve izlenme rekorları kırmıştı. Belgeselin ardından Ali’nin, Floyd Patterson ve Ernie Terrell ile karşılaştığı müsabakalarda ekranlara gelecek.

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