'Muhammed Al-Ali kazandı, katil ebediyyen kaybetti!'
Irkçı bir saldırı ile hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed AL-Ali'nin vefatına ilişkin mesaj paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Şarktan garba ümmeti koruyan Osmanlı’nın yurdunda biz bu genci koruyamadık." dedi.
Yeniakit.com.tr
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi insani duygularını kaybetmiş ırkçıların hedef gösterdiği Suriyelilerden 17 yaşındaki Faris Muhammed Al-Ali, menfur bir saldırı neticesinde hayatını kaybetti.
İHH'nın Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde öğrenim görüp, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Muhammed Al-Ali'nin cenazesi memleketi İdlib'e gönderildi.
'Katil ebediyyen kaybetti'
Al-Ali'nin vefatına ilişkin önemli bir mesaj paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Suriye bir asır öncesine kadar başkenti İstanbul olan yüce devletin toprağıydı. Suriyeli bir baba ailesini şehadetinden önce dedesinin başkentine gönderdi." hatırlatması yaptıktan sonra şu ifadeleri kullandı:
Şarktan garba ümmeti koruyan Osmanlı’nın yurdunda biz bu genci koruyamadık. Muhammed Ali kazandı, katil ebediyyen kaybetti.