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Kadın - Aile Muhammara nasıl yapılır? Muhammara tarifi
Kadın - Aile

Muhammara nasıl yapılır? Muhammara tarifi

İsraf etmek istemediğiniz ekmekleri ve dolabınızın bir köşesinde her daim yer alan salçanızla oldukça ekonomik olan bir tarife hazırlanın. Pek bilinmeyen ama lezzetine doyum olunamayan muhammara merak ediliyor. Oldukça ekonomik malzemelerle yapılan muhammaranın tarifi araştırılıyor. Peki, Muhammara nasıl yapılır? Muhammara tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-20 17:19:00 -
Muhammara nasıl yapılır? Muhammara tarifi

Muhammara tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

6 yemek kaşığı biber salçası, 1/3 su bardağı ekmek içi, 1/3 su bardağı ceviz içi, 1 yemek kaşığı tahin, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı sumak, 1,5 tatlı kaşığı tuz

Muhammara nasıl yapılır?

Öncelikle ekmek içlerini rondodan geçirip bir kabın içerisine koyun.

Ceviz içlerini de rondodan geçirdikten sonra sarımsağın kabuklarını soyup iyice ezmeniz gerekiyor.

Biber salçasını bir kaba koyun ve ekmek içiyle ovarak karıştırmaya başlayın.

Tahin, sarımsak, tuz ve diğer baharatları içine ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Zeytinyağını da ekleyip dokusunu yumuşatmanız gerekir. Yumuşattıktan sonra artık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Servis ederken isteğe göre tarifin üzerine zeytinyağı gezdirebilir veya ceviz içi ekleyebilirsiniz.

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