İsraf etmek istemediğiniz ekmekleri ve dolabınızın bir köşesinde her daim yer alan salçanızla oldukça ekonomik olan bir tarife hazırlanın. Pek bilinmeyen ama lezzetine doyum olunamayan muhammara merak ediliyor. Oldukça ekonomik malzemelerle yapılan muhammaranın tarifi araştırılıyor. Peki, Muhammara nasıl yapılır? Muhammara tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?