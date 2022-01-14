Muhallebili irmik tatlısı tarifi, nasıl yapılır?
Sütlü tatlılar hafif olduğu için, irmikli tatlılar da yapımı kolay olduğu için çok tercih edilmektedir.
Muhallebili irmik tatlısı tarifi
Yapımı için malzemeler
Hamuru için:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı mavi haşhaş
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı irmik
- 1,5 su bardağı un
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için:
- 3,5 su bardağı su
- 3 su bardağı şeker
Muhallebisi için:
- 4 su bardağı süt
- 4 yemek kaşığı mısır nişastası
- 4 yemek kaşığı şeker
- 1 paket vanilya
Muhallebili irmik tatlısı tarifi nasıl yapılır?
Yumurtayı güzelce çırpın. İçine şeker, sıvı yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Ardından irmik ve haşhaşı da ekleyip karıştırın. Unu da kabartma tozuyla birlikte ilave edip karıştırdıktan sonra hazırladığınız hamuru yağladığınız tepsiye dökün. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tatlıyı fırına verip kek gibi pişirin. Pişen keki fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Kek soğurken şerbet için su ve şekeri tencerede birleştirip kaynatın ve ocaktan alın. Kek soğuduğunda ılık şerbeti kekin üzerine dökün. Ayrı bir yerde muhallebi malzemelerini de karıştırıp kıvam alana kadar pişirin ve tatlının üzerine dökün. Soğuttuktan sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin. Afiyet olsun…