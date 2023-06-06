Muhalifler eşekten düşmüşe dönecek! Bu kadar yetersizlik neyle izah edilir? Akılsızlıkla mı yoksa ahlaki erozyonla mı?

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Seçim sonuçlarını ben şöyle okuyorum" diye söze başlayıp laf salatası yapan muhaliflere okkalı bir ayar verdi.

“Böyle okuyacaklarsa hiç okumasınlar daha iyi” ifadelerini kullanan Tuna, “Bu kadar yetersizlik neyle izah edilir? Akılsızlıkla mı yoksa ahlaki erozyonla mı, siz söyleyin” dedi.

Tuna, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Geçen gün "muhalif bir dostum" biraz da gönenerek, "Bu ay tam 5 kitap okudum..." deyince, "Keşke 1 kitabı 5 kez okusaydın" dememek için kendimi zor tuttum.

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Hayır yani, okuduğunu anlamadıktan sonra bu nice okumaktır.

Bir de "gördüğünü" daha doğrusu "görüleni" okuyamayanlar var. "Seçim sonuçlarını ben şöyle okuyorum" diye söze başlıyorlar; dinliyorsunuz ki tastamam fecaat.

Böyle okuyacaklarsa hiç okumasınlar daha iyi.

Şu hale bakın: "Sandıkları çaldılar" veya "Adil bir yarış olmadı" faslını bitirdiler, şimdi de koro hâlinde sevgili Kılıçdaroğlu'na kafayı taktılar. Sanki yenilginin tek müsebbibiymiş gibi.

Halbuki, hepiniz Kılıçdaroğlu'nun yanındaydınız. Yazarçizerleriniz, televizyon yorumcularınız, belediye başkanlarınız, alayınız.

Onunla birlikte siz de yenildiniz.

Önce bunu doğru okuyacaksınız. Dolayısıyla da önce kendi zihniyetinizi değiştirmekle işe koyulacaksınız.

Yazık ki yazık, bunların seçim sonucu hakkındaki okumalarının hepsini toplasan bir Sevan Nişanyan etmez.

Bu kadar yetersizlik neyle izah edilir?

Akılsızlıkla mı yoksa ahlaki erozyonla mı, siz söyleyin.”