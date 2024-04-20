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Gündem Muhalif yazar Nihat Genç’ten İmamoğlu’na “Sömürgeci şirketlerin yeni Zelenkysi"
Gündem

Muhalif yazar Nihat Genç’ten İmamoğlu’na “Sömürgeci şirketlerin yeni Zelenkysi"

Yeniakit Publisher
2024-04-20 18:31:00 -
Muhalif yazar Nihat Genç’ten İmamoğlu’na "Sömürgeci şirketlerin yeni Zelenkysi"

Muhalif yazar Nihat Genç "Akıl almaz servetini gizleyen" İmamoğlu’nu Sömürgeci şirketlerin Zelenskysine benzeterek ağır ithamlarda bulundu.

Muhalif yazılarıyla tanınan yazar Nihat Genç, İmamoğlu’nu yerden yere vurdu. Eha Medya X hesabından yapılan paylaşımda Genç şunları söyledi.

"Süleymancı yurtlarda büyümüş. Akıl almaz servetini gizleyen. İstanbul halkının parasını şakşakçı soytarı yazar ve sanatçıları fonlayıp peşine köpek yapan. Posterci, rakıcı ve Ekmeleddin'i desteklemiş Atatürkçüleri peşine takan.

Sömürgeci şirketlerin yeni Zelenkysi"


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