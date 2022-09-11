Muhalif Mine Kırıkkanat bile isyan etti! İYİ Partili ismin çarpık ilişkisini gözler önüne serdi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, NoktaTV’de katıldığı bir programda deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla Milas'ta yakalanarak tutuklanan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban ile İYİ Parti İstanbul Belediye Meclisi üyesi Ali Kıdık arasındaki çarpık ilişkiyi gözler önüne serdi.

12 bin doların yüzde 15'i İYİ Partili Ali Kıdık'a gidiyor

Kırıkkanat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ünsal Ban ile birlikte bir düzen kurmuşlar, daha doğrusu bir kumpas kurmuşlar. Türk Hava Yolları’nın THK’ya pilotaj öğrensin diye gönderdiği binlerce dolar harcayarak pilot olmak isteyen gençlerden yılda 12 bin dolar alıyor bu adamlar. O 12 bin doların yüzde 15’i bu Ali Kıdık’a gidiyormuş. Neymiş danışmanlıkmış. Ve bu da İYİ Partili İstanbul belediye meclisi üyesi. Havacı geçiniyor. Havacılıkla hiçbir ilgisi yok. Havacılıkla ilgili bir internet sitesi kurmuş, birden bire havacı olmuş. Yolsuzun teki, bu da İYİ Partili buyurun. Sürekli haktan twitler atarak kendini tanıyor."