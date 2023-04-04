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Gündem Önce muhalif medyayı izledi sonra Kur'an kursuna saldırdı
Gündem

Önce muhalif medyayı izledi sonra Kur'an kursuna saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 10:27:00 - 2023-04-04 12:17:33

Muhalif medyadaki din düşmanlığı toplumu ayrıştırmaya devam ediyor. İstanbul Kadıköy'de genç bir kadın, hiç bir gerekçesi olmaksızın Kur'an kursunun camlarını tekmeleyerek kırdı.

Kadıköy'de Diyanet işlerine bağlı Rasim Paşa Kur'an Kursu'na yönelik küfürler savurup el hareketi yapan şahsın saldırısı büyük tepki çekti.

Kılıçdaroğlu Yahudi yıldızını ayaklar altına alabilir mi? Fatiha'yı okursa Kılıçdaroğlu'na 1 milyon lira vereceğim.
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Yorumlar

BU VE BUNUN GİBİLERE BİRİSORSA AÇIM DİYOSUNUZ EKNOMİYİ BEĞENMİYOSUNUZDA SİZ NEYAPRSINIZDA BU ÜLKE KALKINIZ 10 BUNUN GİBİSNE SORDUM

DÜNYAI İSLAM COĞRAFYASINDAKİ PETROL DOĞALGAZI ALAN BATILIY ÜLKELERİ SAYIYO 100DEFA LAİK DEMOKRATIM DİYEN BUNUN GİBLER B U NUN GİBİLERİN OSMALIYA NEDEN KIZIYO OSMALIYI BUNLARIN DEDELRİMİ BATILIYLAN YIKTI OSMANLI KENDİNİMİ YIKIP BUNUN ŞİMDİ ANLADINMI BUNLARLAN OLAN MÜSLÜMAN ALLAH SENİ NEYAPAR YÜZDE 52 VE TÜM MASUMLAR SİZDEN HAKKINI ALIR MI

memo

allah ictimai hayatta birinin birisinin canını almasını yasaklıyor ben yarattım canını ben alırım diyor .. bir şekilde müstesna oda savaş halinde ruhsat var inşallah bu kudurgunların katli için o günleri de görmeyiz .. müslüman hırıstiyanlar gibi değil dinine diline milliyetine bakmadan böyle sapıklara allah ıslah etsin desin bu günlerde bunlar egede lastik botlarla kendilerine kucak açan yunana güveniyor tıpkı fetocular gibi
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