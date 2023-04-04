Önce muhalif medyayı izledi sonra Kur'an kursuna saldırdı
Muhalif medyadaki din düşmanlığı toplumu ayrıştırmaya devam ediyor. İstanbul Kadıköy'de genç bir kadın, hiç bir gerekçesi olmaksızın Kur'an kursunun camlarını tekmeleyerek kırdı.
Kadıköy'de Diyanet işlerine bağlı Rasim Paşa Kur'an Kursu'na yönelik küfürler savurup el hareketi yapan şahsın saldırısı büyük tepki çekti.
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