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Gündem Muhalif medya TOGG'u böyle gördü! Bakın ne başlıklar attılar
Gündem

Muhalif medya TOGG'u böyle gördü! Bakın ne başlıklar attılar

Yerli otomobil Togg'un üretileceği Gemlik tesisleri açıldı. Tarihi güne ilişkin muhalif gazetelerde ise Togg hazımsızlığı göze çarptı. Cumhuriyet gazetesi, utanmadan "Togg tanıtımı siyasi şova dönüştü" başlığını attı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 12:26:00 -
Muhalif medya TOGG'u böyle gördü! Bakın ne başlıklar attılar

Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik'teki kampüs törenle açıldı. Yerli ve milli otomobil Togg, yeni yılın ilk çeyreğinde trafiğe çıkacak.

Herkesi heyecanlandıran Togg açılışı, yazılı ve görsel medyada geniş yer buldu. Muhalif medyanın Togg'a bakışı ise farklı oldu. Sabırsızlıkla beklenen güne dair haber, ilk sayfanın altlarında yer bulabildi. 

Sözcü gazetesi, sol alt köşede kutudan verdiği haberde "Merakla beklenen Togg banttan indi" başlığını kullandı.

Togg açılışına, utanmadan 'siyasi şov' dediler

Haberi sayfanın altından gören Cumhuriyet ise utanmadan "Togg tanıtımı siyasi şova dönüştü" başlığını kullandı.

Yeniçağ da sayfanın dibinde büyüteçle görülebilecek büyüklükte bir kutuda "Togg görücüye çıktı" başlığıyla okurların karşısına çıktı.

Karar gazetesi sayfanın sağ alt köşesinden yer verdiği habere "Önce elçilere" başlığını attı.

Birgün gazetesi ise ilk sayfadan Togg haberine yer vermedi.

 

 

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