Muhalif Koç servetini büyütüyor! Arçelik'te zarar gösterdi bankada para bastı
Gündem

Muhalif Koç servetini büyütüyor! Arçelik'te zarar gösterdi bankada para bastı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Muhalif Koç servetini büyütüyor! Arçelik’te zarar gösterdi bankada para bastı

Yapı Kredi’nin yılın ilk 9 ayında 37,8 milyar lira net kâr açıklaması, Koç grubunun yıllardır oynadığı aynı oyunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bir yandan Arçelik’te “zarar ediyoruz, zor durumdayız” diye ah vah eden Koç çevreleri, diğer tarafta bankacılık üzerinden servetine servet katmaya devam ediyor.

Yapı Kredi’nin yılın ilk 9 ayında 37,8 milyar lira net kâr elde ettiğini duyurması, Koç grubunun yıllardır izlediği alışıldık oyunu yeniden gündeme taşıdı. Bir yandan Arçelik cephesinde “zor günlerden geçiyoruz, zarar ediyoruz” diye yakınmalar duyulurken, öte yandan bankacılık kanadından kasalar dolduruluyor. Kamuoyuna mağduriyet söylemleri sunulurken, perde arkasında büyüyen dev bir sermaye çarkının çalıştığı bir kez daha ortaya çıkmış durumda.

Yapı Kredi, 2025 yılında 9 aylık dönemi kapsayan finansal sonuçlarını paylaştı. Yapı Kredi, Türkiye ekonomisine 2,4 trilyon lirayı aşan kaynak sağlarken, toplam nakdi kredi hacmi de yüzde 34 artışla 1,7 trilyon liraya yükseldi. 

Aktif büyüklüğü yıllık yüzde 34 artışla 3,3 trilyon liraya ulaşan banka, toplam müşteri mevduatında ise yüzde 32 oranında artış kaydederek 1,8 trilyon lira seviyesine ulaştı. Öz kaynak karlılığı yüzde 23,7, sermaye yeterlilik rasyosu (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri hariç) yüzde 13,9 olarak gerçekleşen Yapı Kredi, temel bankacılıktan 133,8 milyar lira gelir elde derken, 37,8 milyar lira net grup karı gerçekleştirdi.

