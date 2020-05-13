Muhalif Kemalist erkek dövünce kadına şiddet olmuyor mu?

Solcu olduğu bilinen oyuncu Sermiyan Midyat'ın şiddet uyguladığı oyuncu Sevcan Yaşar'ın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel bugün köşesine "Muhalif erkek dövünce kadına şiddet olmuyor mu?" başlıklı yazıyı taşıdı.

İşte Mevlüt Tezel'in ilgili yazısı:

"Geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Sevcan Yaşar, sevgilisi Sermiyan Midyat'ın kendisine Fenerbahçe'deki evinde fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikâyette bulunmuştu. Bu haberi Sabah'ta ayrıntılı bir şekilde okudunuz. Dün de Günaydın'da Tuba Kalçık'ın Sevcan ile yaptığı röportaj yayınlandı.

Sevcan daha önce de şiddete maruz kaldığını, hep sustuğunu ama en son yediği dayaktan sonra 155'i aramak zorunda kaldığını tüm detaylarıyla anlattı. Sermiyan polisi aradığını duyunca kapıyı kırmış, Sevcan'ı teklememiş, yerde sürükleyip kapının önüne atmış. Sevcan darp raporu almış ama Sermiyan karakolda da tehditlerine devam etmiş. Sermiyan dayak olayını reddetti ama Sevcan darp raporu ve karakolda yaşananların delil olarak dava dosyasında yer alacağını söylüyor.

Neden sessizsiniz?

Normalde bu dayak olayı ilk duyulduğunda kadın dernekleri hemen harekete geçer, olayı araştırır ve yaşananlar doğruysa hemen mağdurun yanında yer alırlar, basın açıklaması yaparlar. Sonrasında ise davayı takip ederler, kadına şiddet uygulayan şahıs ceza alana kadar olayın peşini bırakmazlar..

Muhalif sosyal medya fenomenleri olayı kınayan tweet'ler atar, aydınlar, yazarlar yorum yapar vs. Bunu başta Sıla-Ahmet Kural olayında olmak üzere birçok olayda gördük! Ama böyle bir refleks, Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya, ressam eşi Eda Demirci'yi dövünce, ünlü yarışma sunucusu Ali İhsan Varol, karısı Ayşe Varol'a yumruk atınca ve en son Sermiyan Midyat sevgilisini tekmeleyip darp edince gösterilmedi! Bunlara benzer başka örnekler de var!

Ne yazık ki, kadın dernekleri, feministler, aydınlar, sosyal medya fenomenleri dayak atan muhalif ya da solcu bir erkek olunca genelde sessiz kalmayı tercih ediyorlar! Ana akım medyadaki bazı gazetelerde bile Sermiyan Midyat'ın dayak atması haber olmadı!

Hani 'şiddete hayır'dı?

Solcu, muhalif Cihangir tayfasındaki dayanışma ruhuna hayranım! Hem muhalif geçinirler, hem de kadın döven arkadaşlarına sahip çıkarlar! Hani "Kadına kalkan eller kırılsın, kadına şiddete hayır"dı! Sermiyan Midyat, İsmail Küçükkaya kadın dövünce neden sessiz kalıyorsunuz?

Kadın dernekleri, muhalifler, aydınlar, Twitter ahalisi size basit bir sorum olacak: Dayakçı erkek solcu, muhalif, Kemalist olunca kadına şiddet uygulamış sayılmıyor mu?"