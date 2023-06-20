  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya için tehlikeli bomba iddia! Gizli bilgi verdiler: Sadece 20 bin tane kaldı! İddiası sonrası harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle tebrik etti: Gözlerinden öperim

İzmir'deki kan donduran cinayetin katil zanlısı yakalandı! Perde arkasından gayr-i meşru ilişkiler sarmalı çıktı

Fuhuş evleri ne zaman engellenecek?

Akaryakıtın litre fiyatı! Araç sahipleri: Motorinin fiyatı 24 lira, Motorine zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları

İYİ Parti'den bomba itiraf: Bize zarar verdiler!

Kurbanlık alacaklar aman dikkat! Kurban ibadetiyle ilgili işte bilinmesi gereken detaylar belli oldu

Abdüllatif Şener: Kafa bulmak için söyledim

Yaptığı onca şey yanına kar kaldı! Kazadan sonra çevresindeklere dehşet saçan zanlı serbest kaldı

Asgari ücrette flaş gelişme! Türk İş Başkanı'ndan açıklama geldi...
Gündem Muhalif gazeteci Serdar Akinan sonunda gerçeği itiraf etti! "O slogan doğru"... "CHP konuşur, AK Parti yapar"
Gündem

Muhalif gazeteci Serdar Akinan sonunda gerçeği itiraf etti! "O slogan doğru"... "CHP konuşur, AK Parti yapar"

Yeniakit Publisher
2023-06-20 09:19:00 -

Gazeteci Serdar Akinan, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Akinan, İstanbul Havalimanı’ndan paylaştığı videoda AK Parti’nin “Onlar konuşur, AK Parti yapar” sloganının halktaki etkisini anlattı.

Akinan, İstanbul Havalimanı’nda beş saat geçirdikten sonra yaptığı gözlemleri paylaştı. Halkın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a neden oy verdiğini, buna karşın CHP’nin neden kazanamadığını değerlendirdi. CHP'yi seçim yenilgisinin ardından 'pespaye' olarak niteleyen Akinan, AK Parti'nin de halktaki karşılığının 'iş yapan parti' olduğunu, Erdoğan'ın bir liderlik karizması yarattığını belirtti.

Akinan’ın "AK Parti neden kazanır CHP neden kaybeder? İstanbul Havalimanından kısacık bir gözlem..." notuyla yaptığı paylaşımı şöyle:

Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Serdar Akinan'dan Halk TV'ye ilişkin dikkat çeken açıklama! Halk TV Uyuşturucu parasıyla kuruldu
Serdar Akinan'dan Halk TV'ye ilişkin dikkat çeken açıklama! Halk TV Uyuşturucu parasıyla kuruldu

Gündem

Serdar Akinan'dan Halk TV'ye ilişkin dikkat çeken açıklama! Halk TV Uyuşturucu parasıyla kuruldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23