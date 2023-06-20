Muhalif gazeteci Serdar Akinan sonunda gerçeği itiraf etti! "O slogan doğru"... "CHP konuşur, AK Parti yapar"
Gazeteci Serdar Akinan, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Akinan, İstanbul Havalimanı’ndan paylaştığı videoda AK Parti’nin “Onlar konuşur, AK Parti yapar” sloganının halktaki etkisini anlattı.
Akinan, İstanbul Havalimanı’nda beş saat geçirdikten sonra yaptığı gözlemleri paylaştı. Halkın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a neden oy verdiğini, buna karşın CHP’nin neden kazanamadığını değerlendirdi. CHP'yi seçim yenilgisinin ardından 'pespaye' olarak niteleyen Akinan, AK Parti'nin de halktaki karşılığının 'iş yapan parti' olduğunu, Erdoğan'ın bir liderlik karizması yarattığını belirtti.
Akinan’ın "AK Parti neden kazanır CHP neden kaybeder? İstanbul Havalimanından kısacık bir gözlem..." notuyla yaptığı paylaşımı şöyle: