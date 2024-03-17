  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Muhalif basın iyice havaya sokmuştu Fatih Erbakan coştu! İyi Parti ve MHP'yi geçeceğiz
Gündem

Muhalif basın iyice havaya sokmuştu Fatih Erbakan coştu! İyi Parti ve MHP'yi geçeceğiz

Yeniakit Publisher
2024-03-17 14:29:00 -

Üye sayılarındaki artışa dikkat çeken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bu hızla devam etmeleri durumunda İyi Parti ve MHP'yi geçerek üye sayısı bakımından Türkiye'nin 3. büyük partisi konumuna geleceklerini söyledi.

Yerel seçime sayılı günler kaldı.

Ramazan ayına denk gelen kampanya sürecinde partiler iftarlarda özel etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi de İstanbul'da iftarda buluştu.

Programa katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim gündemine ilikin açıklamalarda bulundu.

Partiye bir teveccüh olduğunu söyleyen Erbakan, üye sayılarındaki artışa dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erbakan, bu hızla üye kaydetmeye devam etmeleri halinde Türkiye'nin 3. en çok üyesi olan partisi konumuna geleceklerini söyledi.

"İyi Parti ve MHP'yi geçeceğiz"

Erbakan şöyle konuştu:

“Bugün itibariyle 474 bin seviyesine geldik. 475 bine dayandı. 6 ayda 260 binden 474 bine, 6 ayda yüzde 85 büyüme demek.

Bugün yarın Milliyetçi Hareket Parti’sini de geride bırakacağız.

480 bin üyesi var. Ve 1 hafta 10 gün içerisinde İYİ Parti'yi de geride bırakacağız. Onların da 500 bin üyesi var.

Ve 31 Mart'a Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz inşallah."

Fatih Erbakan şaşırtmaya devam ediyor! Bir dolar tahmini de ondan geldi
Fatih Erbakan şaşırtmaya devam ediyor! Bir dolar tahmini de ondan geldi

Ekonomi

Fatih Erbakan şaşırtmaya devam ediyor! Bir dolar tahmini de ondan geldi

Doğan Aydal gibi isimlerin etkisindeki Fatih Erbakan: Yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız!
Doğan Aydal gibi isimlerin etkisindeki Fatih Erbakan: Yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız!

Siyaset

Doğan Aydal gibi isimlerin etkisindeki Fatih Erbakan: Yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız!

Bu nasıl hesap?.. Fatih Erbakan’dan oy oranı çıkışı! "Anket şirketleri bizi…"
Bu nasıl hesap?.. Fatih Erbakan’dan oy oranı çıkışı! “Anket şirketleri bizi…”

Siyaset

Bu nasıl hesap?.. Fatih Erbakan’dan oy oranı çıkışı! “Anket şirketleri bizi…”

Fatih Erbakan’la ilgili olay sözler! "Peşin almışlarsa da orasını bilemem" diyerek Türkiye’yi sarsacak iddiayı açıkladı
Fatih Erbakan’la ilgili olay sözler! “Peşin almışlarsa da orasını bilemem” diyerek Türkiye’yi sarsacak iddiayı açıkladı

Medya

Fatih Erbakan’la ilgili olay sözler! “Peşin almışlarsa da orasını bilemem” diyerek Türkiye’yi sarsacak iddiayı açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23