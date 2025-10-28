Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! “Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim”

Antakya’ya giderek deprem sonrası çalışmaları yerinde gören muhalif gazeteci Bahar Feyzan depremin yaralarının sarılmasına ilişkin izlenimlerini paylaşırken, “Adamlar yapmış. Adamdan kastım Murat Kurum. Adam buna adanmış vaziyette” ifadelerini kullandı.

"Ama adam yapmış"

Bahar Feyzan kendi Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede; “Ben işin siyasi kısmında değilim. Ama adam yapmış yani. Ne yapayım yapmadı deyip yalan mı söyleyeyim. Çok da hızlıca yapıyor. Bir siyasetçi gibi değil. Yani hakikaten işi bu. Adam buna adanmış vaziyette. Kiminle konuşsam memnun” diye konuştu.

Muhalefet partilerini de uyaran Feyzan şunları söyledi: “Muhalefet önümüzdeki seçimlere hazırlanıyorsa, o bölgedeki insanların, özellikle deprem konutlarının olduğu bölgelerde AK Parti'ye ciddi bir oy çıkacağını söylemem lazım buradan. Deprem bölgesinden çok önemli ölçüde oy çıkacak yani. Demedi demeyin. Ne gördüysem onu söylüyorum. İnsanlar genel olarak memnunlar yapılan şeylerden"