  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! “Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim”
Gündem

Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! “Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Muhalif gazeteci Bahar Feyzan’dan deprem bölgesindeki imar ve ihya çalışmalarına ilişkin CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar geldi.

Antakya’ya giderek deprem sonrası çalışmaları yerinde gören muhalif gazeteci Bahar Feyzan depremin yaralarının sarılmasına ilişkin izlenimlerini paylaşırken, “Adamlar yapmış. Adamdan kastım Murat Kurum. Adam buna adanmış vaziyette” ifadelerini kullandı.

"Ama adam yapmış"

Bahar Feyzan kendi Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede; “Ben işin siyasi kısmında değilim. Ama adam yapmış yani. Ne yapayım yapmadı deyip yalan mı söyleyeyim. Çok da hızlıca yapıyor. Bir siyasetçi gibi değil. Yani hakikaten işi bu. Adam buna adanmış vaziyette. Kiminle konuşsam memnun” diye konuştu.

Muhalefet partilerini de uyaran Feyzan şunları söyledi: “Muhalefet önümüzdeki seçimlere hazırlanıyorsa, o bölgedeki insanların, özellikle deprem konutlarının olduğu bölgelerde AK Parti'ye ciddi bir oy çıkacağını söylemem lazım buradan. Deprem bölgesinden çok önemli ölçüde oy çıkacak yani. Demedi demeyin. Ne gördüysem onu söylüyorum. İnsanlar genel olarak memnunlar yapılan şeylerden"

‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ ifadesi ağırlarına gitmiş! CHP Akın Gürlek’i HSK’ya şikayet edecek
‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ ifadesi ağırlarına gitmiş! CHP Akın Gürlek’i HSK’ya şikayet edecek

Gündem

‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ ifadesi ağırlarına gitmiş! CHP Akın Gürlek’i HSK’ya şikayet edecek

Komünist terör örgütüne operasyon: Koşun CHP’lier koşun MLKP’liler paketlendi!
Komünist terör örgütüne operasyon: Koşun CHP’lier koşun MLKP’liler paketlendi!

Gündem

Komünist terör örgütüne operasyon: Koşun CHP’lier koşun MLKP’liler paketlendi!

CHP’li belediyeye rüşvet soruşturması! 6 ilde operasyon
CHP’li belediyeye rüşvet soruşturması! 6 ilde operasyon

Gündem

CHP’li belediyeye rüşvet soruşturması! 6 ilde operasyon

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

BİRİSİ DİYORKİ İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ PAKET PAKET SÜT DAĞITIYOR???? NEDEN???

Muhalefeti

oraya fitne yaymaya davet ediyor...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23