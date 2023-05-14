Muhalif anketçiden bomba Erdoğan itirafı! Resmen şaştı kaldı

Muhalefete yakın KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Fox TV’de seçimin ilk sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek oy oranına ulaştığını itiraf etti.

Anketlerinde Kılıçdaroğlu’nu önde gösteren KONDA Müdürü Ağırdır, yorumunda Erdoğan’ın 21 yıllık iktidarına rağmen oyunun yüksek olduğunu söyledi. Ağırdır beklentisinin “ikinci tura kalma olup olmayacağı” yönünde olduğunu kaydetti.

Ağırdır şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hala bu seviyede oy oranı, 21 yılın yorgunluğundan sonra bir kere yüksek. Burada dolayısıyla merak ettiğimiz şey ikinci tura kalıp kalmayacağı. Yoksa kimin kazanıp kazanmayacağından daha çok, önce birinci tura kalıp kalmayacağı… O nedenle biraz önce de söyledim. Geçerli oylar üzerinden bakılınca muhtemelen 27 milyonu aşan bir aday olursa birinci turda bitiyor diyeceğiz…”

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