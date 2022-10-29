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Gündem Muhalif anket firmasından şok anket! Yer yerinden oynayacak
Gündem

Muhalif anket firmasından şok anket! Yer yerinden oynayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu açıklarken, AK Parti muhalifi anket şirketlerinden Metropoll Araştırma bile AK Parti ve MHP oylarında artış olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Metropoll ekim ayı anketinin sonuçlarına göre AK Parti ve MHP oylarında yükseliş görülürken, İYİ Parti oylarındaki düşüş dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 11:29:00 -
Muhalif anket firmasından şok anket! Yer yerinden oynayacak

Metropoll Araştırma, 28 ilde 15-18 Ekim 2022 tarihleri arasında toplam 2 bin 145 kişi ile yapılan Türkiye'nin Nabzı Ekim ayı araştırması anketinin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin Yüzyılı" konuşması sırasında açıklanan ankete göre AK Parti oyları tırmanışa geçti.

AK Parti açık ara önde

Metropoll Araştırma şirketi Başkanı Özer Sencar'ın paylaştığı anket sonuçlarına göre, bu pazar seçim olsa, kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranının yüzde 36,3'e yükseldiği görüldü.

MHP baraj sınırının üstünde

CHP yüzde 23,2 ile ikinci parti olurken, üçüncü sırayı yüzde 12,4 ile İyi Parti aldı. HDP yüzde 11,9 ile dördüncü sırada olurken, MHP yüzde 10 ile barajın üstüne çıktı. 

İşte diğer partilerin oy oranları

DEVA Partisi: Yüzde 1,4
Saadet Partisi: Yüzde 1,3
Zafer Patisi: yüzde 0,7
Kararsızlar, protesto oy kullanacaklar ve cevap vermeyenler: Yüzde 12.1

 

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