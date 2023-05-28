Hüsrana uğrayan Biden'dan Erdoğan'a seçim tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefeti desteklediğini söyleyen ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi için tebrik etti.
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi için tebrik etti.
Biden mesajında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle tevrik ediyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meselelerde ve küresel zorluklarda çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.
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