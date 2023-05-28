  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçim sonuçlanırken ne diyeceği merak ediliyordu! Mehmet Şimşek az önce sosyal medya hesabından paylaştı

'Aramızda kalmasın' Ekrem ve Mansur'un hayali yalan oldu

Yiğit Bulut Meral Akşener'in atacağı adımı açıkladı! Bu olursa ortalık yangın yerine döner

Kılıçdaroğlu yine istifa etmedi! Destekçileri isyan etti

Seçimden önce ‘Geldim geliyorum’ diye atıp tutuyordu! Bay bay Kemal'den yenilgiye ilk bahane

Erdoğan’ın zaferine Davudoğlu ne tepki verdi

Bakan Akar: 85 milyon büyük ve güçlü Türkiye'yi seçti

Putin Erdoğan'ı aradı! Rus lider söze bakın nasıl başladı

Bay Bay Kemal’den ilk mesaj! Yenildim ama koltuğu bırakmıyorum

İsmail Saymaz CHP'nin ajansı ANKA'ya çattı: Siz nasıl Kılıçdaroğlu'nu 18 dakikada 1 buçuk milyon oy geride gösteriyorsunuz
Dünya Hüsrana uğrayan Biden'dan Erdoğan'a seçim tebriği
Dünya

Hüsrana uğrayan Biden'dan Erdoğan'a seçim tebriği

Yeniakit Publisher
2023-05-28 23:59:00 - 2023-05-29 00:07:32
Hüsrana uğrayan Biden'dan Erdoğan'a seçim tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefeti desteklediğini söyleyen ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi için tebrik etti.

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi için tebrik etti.

Biden mesajında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle tevrik ediyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meselelerde ve küresel zorluklarda çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Alayını yazmaya vaktimiz yok! İşte milletin tokadını yiyenler albümü
Alayını yazmaya vaktimiz yok! İşte milletin tokadını yiyenler albümü

Siyaset

Alayını yazmaya vaktimiz yok! İşte milletin tokadını yiyenler albümü


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na müthiş gönderme
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na müthiş gönderme

Gündem

Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na müthiş gönderme

CHP Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı! Tanju Özcan'dan 'koltuğu bırak' çağrısı
CHP Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı! Tanju Özcan'dan 'koltuğu bırak' çağrısı

Siyaset

CHP Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı! Tanju Özcan'dan 'koltuğu bırak' çağrısı

Kılıçdaroğlu'nu ilk satan Ümit Özdağ oldu! 21 yıllık mağlubiyeti..
Kılıçdaroğlu'nu ilk satan Ümit Özdağ oldu! 21 yıllık mağlubiyeti..

Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu ilk satan Ümit Özdağ oldu! 21 yıllık mağlubiyeti..

Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olay paylaşım: Yazıklar olsun bize" target="_blank">
Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olay paylaşım: Yazıklar olsun bize
Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olay paylaşım: Yazıklar olsun bize

Siyaset

Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olay paylaşım: Yazıklar olsun bize

Kılıçdaroğlu 12. kez kaybetti Muharrem İnce'nin şarkısı yeniden viral oldu
Kılıçdaroğlu 12. kez kaybetti Muharrem İnce'nin şarkısı yeniden viral oldu

Siyaset

Kılıçdaroğlu 12. kez kaybetti Muharrem İnce'nin şarkısı yeniden viral oldu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23