Muhalefetten erken bayramlaşma

Manisa’da CHP ve İYİ Parti teşkilatları Ramazan Bayramını arefe gününde kutladı. Parti teşkilatlarında geniş katılımlı yapılan bayramlaşma törenlerinde her iki partinin de gündemini 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi oluşturdu.

Ramazan Bayramı öncesinde siyasi partilerde erken bayramlaşma yaşandı. Manisa’da CHP İl Teşkilatı, Yunusemre ve Şehzadeler ilçe teşkilatlarında, İYİ Parti Manisa İl Teşkilatı da parti binasında düzenledikleri programla partililerle bayramlaştı.

CHP ilçelerde bayramlaştı

CHP Manisa İl Teşkilatı partinin Şehzadeler ve Yunusemre ilçe binalarında partililer ile birlikte gerçekleştirdi. Bayramlaşmaya CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Zerrin İşnel, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Mersinli ve partililer katıldı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı’nda tüm CHP’li milletvekillerinin 23 Haziran’da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi.

İYİ Parti bayramlaştı

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı’nda, Ramazan Bayramı öncesinde partililerin katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma töreni İl Başkanı Hasan Eryılmaz, il yönetimi, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve gençlik kolları üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine atıfta bulunarak, asıl bayramı 24 Haziran’da kutlayacaklarını söyledi.