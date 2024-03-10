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Siyaset Muhalefette istifa şoku! Bin kişi AK Parti'ye katıldı
Siyaset

Muhalefette istifa şoku! Bin kişi AK Parti'ye katıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-10 20:07:00 - 2024-03-10 20:18:40

Yerel seçimlere az bir zaman kalırken AK Parti'ye diğer siyasi partilerden katılım devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığında, farklı partilerden istifa ederek AK Parti'ye katılan yaklaşık bin üyeye rozet takma töreni düzenlendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen törenle Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi’nden istifa eden yaklaşık bin üye AK Parti’ye geçti. Yeni üyelerin rozetlerinin takıldığı törene, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Zafer Sırakaya, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve parti üyeleri katıldı. Kabaktepe konuşmasında AK Parti ailesinin güçlendiğini belirterek yeni katılan üyelere ‘hoş geldiniz’ dedi.

"Destek ve bu katılımdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe törende yaptığı konuşmada, katılan yeni üyelere gösterdikleri destek için teşekkür etti. Kabaktepe, “Cumhurbaşkanımızın yıllar önce başlatıp 2030’lara 2053’lere 2071’lere hedef olarak koyduğu Türkiye yüzyılımızı hep birlikte inşa etme, kurma bu noktada hazırlığımızı ve kararlığımızı ifade etme noktasındaki desteklerinizden dolayı ben tekrar teşekkür ediyorum. Bugün AK Parti’mize bu inanç ve idealle gösterdiğiniz destek ve bu katılımdan dolayı her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Seçime gidiyoruz. 31 Mart’ta İstanbul’umuzu 39 ilçemizi tüm Türkiye’mizin yerel yönetimlerinde bir seçim yapacağız. Şehirlerimizi Türkiye yüzyılına, ufkuna uygun olarak İstanbul’umuzu da yeni yüzyıla hazırlayacak bir seçimin içerisine giriyoruz. Bu anlamda Murat Kurum başkanımızla da 31 Mart'ta bu yeni yüzyıl yürüyüşüne İstanbul'umuzun en büyük katkıyı vereceğine inanıyorum. Bu noktada da destekleriniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ailemizi güçlendirdiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz”

AK Parti’ye yeni katılan üyelerin partiye güç kattığını vurgulayan Kabaktepe, “İlçelerimizin ve Büyükşehir’imizin başkanını seçeceğiz. Ama şunu da biliyoruz her adayın oturduğu zeminin ve siyaset ortamının da yönetim tarzına getirdiği davranış biçimleri var. İşte İstanbul’un 5 yıllık fetret dönemi dediğimiz eser ve hizmet siyasetinden yoksun dediğimiz, yeniden Murat Kurum başkanla Türkiye değil dünyanın gözbebeği olan İstanbul’u yeniden hak ettiği konuma ulaşması noktasındaki verdiğiniz ve vereceğiniz desteklere de şükranlarımı sunuyorum. Biz inanıyoruz İstanbul ve Türkiye ortak paydasında milletimizin 16 milyon hemşehirlimizin tamamıyla hep beraber yürürken farklı siyasi partilerden bugün il binamıza gelip bize katılım göstererek, partimize katılarak daha da çok güç kattınız. Ailemizi güçlendirdiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” ifadelerini kullandı.


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