Muhalefette gaz sancısı

Enerjide dışa bağımlılığı büyük oranda azaltacak keşfin ilk ve en önemli adımı olan 320 milyar metreküplük doğalgaz bulunması, Türkiye düşmanlarını rahatsız etti. Ülkemizi yönetmeye talip olduğunu iddia eden muhalefet partileri başta olmak üzere kendilerini gazeteci ve akademisyen olarak nitelendiren isimler, tarihi başarıyı itibarsızlaştırmak için olağanüstü bir gayret gösterdi. CHP, İYİ Parti, HDP tarihi başarıyı yerden yere vururken, Saadet Partisi ve Deva Partisi sessizliğe büründü. Kalemlerini Türkiye aleyhine kullanan gazeteciler ve idrakini Batı’nın sömürgesine açmış olan sözde aydınlar da ülkemiz için büyük önem taşıyan başarıyı itibarsızlaştırmaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu, Babacan, SP sus pus

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine gönderdiği talimatnamede, “Milletvekillerimizin Cumhurbaşkanı’nın yapacağı açıklamalar hakkında yazılı ve görsel medyaya açıklama yapmamaları, sosyal medya üzerinden görüş bildirmemeleri önemle rica olunur” ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise sessizliğe gömüldü.

Kılıçdaroğlu’nu dinlemeyen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, zehrini kusarak, gazın Türkiye’ye hiçbir faydası olmayacağını iddia etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ‘gemiye selam göndermekle’ yetindi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Zenginlik metreküp ile ölçülmez. İlerlemenin, kalkınmanın, refahın asli ölçütü hürriyet ve adalettir” paylaşımında bulundu.

İyi parti her telden

Keşifle ilgili ilk gün sessiz kalan bir gün sonra Çorum’da gazetecilerin sorduğu soru üzerine konuşmak zorunda kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, şunları dile getirdi: “Hayırlı olsun. Türkiye’ye dair her faydalı iş, faydalı atılan adım... İşte gaz bulundu, gazın Türkiye’ye getireceği fayda gibi her konuda elbette çok memnun oluruz. Partiyi temsil eden bütün arkadaşlarımız bu konuyu kutladılar. Tersine bir cümle sarf edilmez burada. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah.” Ancak Akşener’in aksine zehir kusan İP’liler de vardı. İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, keşiften bir gün önce şu skandal ifadeleri kullandı: “Dileriz işe yarar bir şey olur, yine öyle fos bir haber olmaz. Şöyle bir şey çok muhtemeldir: Kendisinin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) mevcut şirketlerinden birisine, eğer böyle bir şey varsa 50 yıllığına bunu devreder, biz de alım garantisiyle Türk milleti olarak faydalanırız.” İP’li Aytunç Çıray de Halk TV’de, şunları söyledi: “320 milyar metreküp olup olmadığı henüz belli olmayan bir doğalgaz ile değiştirseniz değiştirseniz sinemada sandalye değiştirirsiniz.”

Buldan çok sıkıştı, gazı geldi!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Siz her sıkıştığınız anda bir gaz çıkarıyorsanız işte o zaman bu halk size ne inanır ne de güvenir” paylaşımında bulundu. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da, “Doğalgaz yalnızca ara gazı verir. Çöküşü durduramaz” ifadelerini kullandı. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil de ‘Uluslararası kurumlar bu yalana inanmıyor’ gibi skandal bir cümleyle hazımsızlığını gözler önüne serdi. Özgür Demirtaş, 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervini ‘bir kutu çikolatayla’ eş değer tuttu. Marjinal solun propaganda merkezi Tele 1, ‘İşte AKP döneminde defalarca verilen, ‘doğalgaz bulduk’ haberleri’ başlığıyla yalan dolu bir metni servis etti. Sözde gazeteci Nevşin Mengü ise, “Bulunan gazdan fazla verilen ‘gaz’ yarardan çok zarar getiriyor. Doğalgaz fayda etmemiş” paylaşımında bulundu.

Beceriksiz CHP’nin Erdoğan kıskançlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin gaz bulmasını sindiremezken; CHP Genel

Sekreteri Selin Sayek Böke ise işi daha da ileriye götürerek Karadeniz’de doğalgaz bulunmasının halka hiçbir faydasının olmayacağını iddia etti. CHP’nin kanalı Halk TV’de konuşan Böke, şu komik açıklamada

bulundu: “Varsa o kaynak, Türkiye’ye kalkınma getirir mi sorusunun cevabı hayır olduğu için endişeliyim. Böylesi yatırımların faydası, ekonomik olarak halka yansımayacak. Enerji kaynağı bulunmuş olsa dahi, ortaya çıkacak olan bunun bir yatırıma dönüşmesi süre alacaktır. Yapılacak olan sözleşmeden faydalanacak olan, halk olmayacaktır.”