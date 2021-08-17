Muhalefetin 'yalan' siyasetine ilişkin önemli uyarı! 'CHP'nin götürdüğü yere gitmeyin!'
Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, CHP'nin 'yalan' politikasına ilişkin uyarılarda bulundu.
Yeniakit.com.tr
Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Cumhuriyet Halk Partisi denildiği zaman aklıma mayasında samimiyet olmayan takiyyeci parti geliyor." diyen Uğurlu, "CHP'nin götürdüğü yere gitmeyin." uyarısını yaptı.