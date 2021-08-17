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Siyaset Muhalefetin 'yalan' siyasetine ilişkin önemli uyarı! 'CHP'nin götürdüğü yere gitmeyin!'
Siyaset

Muhalefetin 'yalan' siyasetine ilişkin önemli uyarı! 'CHP'nin götürdüğü yere gitmeyin!'

Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, CHP'nin 'yalan' politikasına ilişkin uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 23:39:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi denildiği zaman aklıma mayasında samimiyet olmayan takiyyeci parti geliyor." diyen Uğurlu, "CHP'nin götürdüğü yere gitmeyin." uyarısını yaptı.

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