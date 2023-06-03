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Siyaset Muhalefetin pisliği birbirine bulaştı! Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu'na hakaret etti, Enver Aysever çıldırdı
Siyaset

Muhalefetin pisliği birbirine bulaştı! Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu'na hakaret etti, Enver Aysever çıldırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 02:40:00 - 2023-06-03 02:42:17

Habertürk'ten ayrılan Fatih Altaylı kendi bloğunda kaleme aldığı köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaret etti. Çılgına dönen Enver Aysever de Altaylı'yı yerden yere vurdu.

Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldıktan sonra kendi bloğunda yazdığı köşesinde bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret etti.

Kılıçdaroğlu'na "istifa" çağrılarını birkaç adım öteye taşıyan Altaylı, "Oraya Merzifon eşeğini bağlasalar o da %48 alırdı." dedi.

Pislikleri birbirine bulaştı!

Altaylı'nın yazısından sonra çılgına dönen Enver Aysever, Youtube kanalındaki yayında Fatih Altaylı'ya sert sözlerle yüklendi.

Aysever, kendisinin de içinde bulunduğu muhalefetin iki yüzlülüğünü ortaya koyarak, dün yere göğe sığdırılamayanların bugün hedefe konmasını eleştirdi.
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