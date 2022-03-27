Muhalefetin 'Mustafa Kemal' krizi! Ali Babacan'ın benzetilmesi CHP'yi fena kızdırdı

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği muhalefet partilerinin bir araya geleceği toplantı öncesi büyük bir kriz daha yaşandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Bursa'da çekilen fotoğrafının Mustafa Kemal'e benzetilmesi CHP tarafından tepkiyle karşılandı. Tepkilerin üzerine söz konusu tweet silindi.

Abdullah Gül'ün istekleri doğrultusunda AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan; Cumhur İttifakı'nın karşısında muhalefet partilerinin oluşturduğu Millet İttifakı'nın yanında yerini aldı.

AK Parti'ye oy verme konusunda kararsızları ikna etmeye çalışan Ali Babacan, aynı zamanda Kemalist tabana da göz kırpmaya başladı.

Babacan'ı Atatürk'e benzetti

Ali Babacan'ın Bursa ziyaretinin ardından, DEVA Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Barış Özer, Ali Babacan'ın çekilen bir fotoğrafını Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte paylaştı.

CHP kızınca tweeti sildi

Yapılan bu benzetme CHP ve İYİ Parti'den tepkilerin yükselmesine neden oldu. Twitter'da tepkilerin ardından DEVA Partili yetkili fotoğrafı silmek zorunda kaldı.