  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mısır'la Gazze arasındaki tünellerde 2 Filistinlinin cesedi bulundu
Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın yargılanmasına devam edildi
Afganistan'ın Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yarınki iç hat uçuşlarına hazırlanıyor
Bakan Mustafa Varank: Buna asla fırsat vermeyiz
Gündem Muhalefetin kör olduğu sel bölgesinde sona gelindi!
Gündem

Muhalefetin kör olduğu sel bölgesinde sona gelindi!

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, geçen yıl 22 Ağustos'ta meydana gelen sel sonrası Doğankent ilçesinde inşa edilen 156 konut ile 70 dükkanın 1-1,5 ay içerisinde teslim edileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 16:46:00 -
Muhalefetin kör olduğu sel bölgesinde sona gelindi!

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Dereli ilçesinde olduğu gibi Doğankent'te de sel felaketinin izlerinin büyük oranda silindiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konut ve dükkanların yapımında sona gelindiğini aktaran Aydın, "22 Ağustos 2020'de gerçekleşen sel afeti sonrası milletimizin yaralarını sarmak için inşa edilen 156 konut ile 70 dükkanın 1-1,5 ay içerisinde anahtar teslimi planlanmaktadır. Şimdiden ilçemiz, hemşehrilerimiz ve hak sahiplerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Devletin şefkat eliyle tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşın yanında yer aldığını anlatan Aydın, yapılan çalışmalar neticesinde büyük ölçüde afet bölgelerinin yaralarının sarıldığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay