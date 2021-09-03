Muhalefetin kör olduğu sel bölgesinde sona gelindi!

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Dereli ilçesinde olduğu gibi Doğankent'te de sel felaketinin izlerinin büyük oranda silindiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konut ve dükkanların yapımında sona gelindiğini aktaran Aydın, "22 Ağustos 2020'de gerçekleşen sel afeti sonrası milletimizin yaralarını sarmak için inşa edilen 156 konut ile 70 dükkanın 1-1,5 ay içerisinde anahtar teslimi planlanmaktadır. Şimdiden ilçemiz, hemşehrilerimiz ve hak sahiplerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Devletin şefkat eliyle tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşın yanında yer aldığını anlatan Aydın, yapılan çalışmalar neticesinde büyük ölçüde afet bölgelerinin yaralarının sarıldığını ifade etti.