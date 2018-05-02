Muhalefetin ittifakı sonrası sosyal medya yıkıldı!
Muhalif 4 partinin ittifak kurmasının ardından sosyal medya yıkıldı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:13
İYİ Parti, CHP, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Parti'si (SP) milletvekilleri seçimlerinde ittifak yapmak için anlaştı.
TWEET YAĞDI
İttifak haberleri siyaseti hareketlendirirken, sosyal medyada oldukça fazla tweet atıldı.
Genel olarak yan yana gelmez denilen partilerin bir araya geldiğine vurgu yapılıırken, özellikle Demokrat Parti'ye dikkat çekildi.
Kaynak : Beyaz Gazete
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