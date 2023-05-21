Muhalefetin iki yüzlülüğü daha güzel anlatılamazdı! Fatih Erbakan böyle ayar çekti...

14 Mayıs 2023 seçiminde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde de sandığa gömülen muhalefet, seçimin hemen ardından depremzedelere insanlık dışı hakaretlerde bulundu.

Hatay'da vatandaşlara hitap eden Erbakan, "Aziz milletimiz 28 Mayıs'ta, 14 Mayıs'tan önce sizlere eliyle kalp işareti yapan, sevgi sözcükleri söyleyen, gülücükler dağıtan ama 14 Mayıs'ta sandıklardan istedikleri sonuç çıkmayınca deprem bölgesindekilere hakaret edenlere gereken cevabı verecek." dedi.

"Bunlar lafa gelince demokrasiden, çok seslilikten, özgürlükten, insan haklarından bahseder, milletin iradesi der, sandık der. Ama sandıkta milletin iradesi kendi istedikleri gibi tecelli etmeyince de gerçek yüzlerini ortaya koyarlar." ifadelerini kullanan Erbakan, 28 Şubat'ta başörtüsü için insan hakkını göz ardı edenlerin LGBT için "özgürlük" dediklerine dikkat çekerek, muhalefetin iki yüzlülüğünü şöyle anlattı:

Bunların gerçek yüzü budur. Aynen 28 Şubat'ta başörtülü hanım kardeşlerimize her türlü zulmü yaparken LGBT'ye gelince insan hakkından, özgürlükten bahsettikleri gibi. O dönemde başörtülü diye tıp fakültesini birincilikle bitiren kızımıza 'Seni sahneye başına açmadan çıkarmayız, ödülünü vermeyiz, diplomanı vermeyiz' dediler. Başörtüsüne gelince özgürlük yok, insan hakkı yok, kişisel tercih yok, özel yaşam yok ama LGBT'ye gelince 'Olur mu efendim bu bir insan hakkıdır. Bu bir kişisel tercihtir, bu bir özgürlüktür'. İşte böyle iki yüzlü ve böyle samimiyetsiz bir anlayışa sahipler.